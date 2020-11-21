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Haberler Ekonomi Köprübaşı çileği çiftçiyi memnun etti

çileği çiftçiyi memnun etti

Köprübaşı çileği çiftçiyi memnun etti
Giriş Tarihi: 21.11.2020

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesinde 5 bin dekar arazide yetiştirilen tescilli Köprübaşı çileğinde hasat devam ediyor. İlçenin geçim kaynağı haline gelen çilek yetiştiriciliği, kış aylarında da çiftçinin yüzünü güldürüyor. 3 bin 500 dekar arazide yetiştirilen çilekler, bin bir zahmetle toplanarak tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor.

TESCİL BELGESİ ALINDI
Yaklaşık 15 bin ton verim alınan çilek fiyatları da sezonda 2,5-4 lira arasında olmasına karşın Kasım ayında 12-15 lira arasında satılıyor. Çilek üreticisi Rahim Özcan (45) Köprübaşı Çileğine tüketicilerin ilgisinin yoğun olduğunu açıkladı. "Köprübaşı Çileği" adıyla Türk Patent Enstitüsü'nden 'Marka ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' aldıklarını ve yaz kış arandığını hatırlatan Özcan, "Hem örtü altında hem de açık tarlada çileğimiz var. Örtü altında 3 dekar, açık arazide de 25 dekar çilek yetiştiriyorum. Fiyatlar sezonuna göre çok çok iyi yüzlerimiz gülüyor, cebimiz para görüyor. Kilosu 12-15 liradan başlıyor" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK

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