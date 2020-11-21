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’nın kararı ekonomide seffaflıgı ve öngörülebilirligi artırdı

Merkez Bankası’nın kararı ekonomide seffaflıgı ve öngörülebilirligi artırdı
Giriş Tarihi: 21.11.2020

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklama ile önceki gün faiz artırımı yapan Merkez Bankası'na destek verdi. Bakan Elvan, "Hiç süphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Merkez Bankası 19 Kasım'da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak sade bir para politikası benimseyeceğini ilan etti" diye konuştu. ELVAN, "Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi için kamu kurumları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız" dedi.

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