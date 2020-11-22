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Haberler Ekonomi Ata tohumlarıyla hibe alınacak

Ata tohumlarıyla hibe alınacak

Ata tohumlarıyla hibe alınacak
Giriş Tarihi: 22.11.2020

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) "Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı" kapsamında, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması, kırsal turizme yönelik destinasyonların oluşturulması için üretilecek projelere 15 milyon lira destek sağlanacak. Gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını sürecinde özellikle ata tohumlarının ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik projeler de söz konusu destekten pay alacak. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, proje başvurularında son tarihin 31 Aralık olduğunu belirterek, proje başına en az 250 bin, en fazla 1 milyon lira destek vermeyi planladıklarını kaydetti.

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