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yükseldi, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa yükseldi, altın ve döviz kaybettirdi
Giriş Tarihi: 22.11.2020

BORSA İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre 1.323,95 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, avro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi. Yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı.

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