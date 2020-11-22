Zeytinciye verilen teşvikler artırılmalı

Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Kantarcı, Yeni Asır'a zeytin üreticilerinin daha çok teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Son 5 yıldır alım fiyatları değişmedi. Bu yıl biraz düzelme oldu ancak ayçiçek yağının fiyatı yüzde 7 zamlandı. Zeytinyağı üreticisinin piyasayı ve hedef fiyatları yakalaması için daha çok desteklenmesini istiyoruz" diye konuştu.

MALİYETLİ VE ZOR İŞ

Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 2007 yılında kuruldu. İlk başkan Mustafa Tan'dan sonra Konsey Başkanlığına seçilen Ümmühan Tibet 2 yıldır göreve devam ediyor. Türkiye genelinde 400 bin zeytin üreticisi hasat heyecanı yaşarken, Konsey Başkan Yardımcısı Kantarcı, "Sorunların çözümü için bu konseyi kurduk. Şu anda yönetim kurulumuzda Tarım Bakanlığı'nda daire başkanlığı yapan Ercan Türktemel de bulunuyor. Zeytin üretimi maliyetli ve zor bir iş. Toplaması, budaması, sürmesi, ilaçlaması büyük emek gerektiriyor. Bu zorluklara rağmen şu anda dünya standartlarına göre sektöre verilen yardım ve teşvikleri yeterli bulmuyorum" dedi.

BEŞ YILDIR DEĞİŞMEDİ

Üreticilerin daha çok teşvik edilmesi ve piyasadaki hedef fiyatları yakalaması gerektiğini ifade eden Kantarcı, "Çünkü zeytinyağı alım fiyatlarında son 5 yıldır değişiklik olmadı. Alım fiyatları bu yıl biraz değişti ancak hemen ardından ayçiçek yağı fiyatları yüzde 7 zamlandı. Zeytin yağı alım fiyatları şu anda 22 buçuk lira. Son 6 yıldır tüccarın aldığı fiyatlar 18-19-20 lira civarındaydı. Şimdi biraz yükseldi. Üreticiden alınan fiyatlar bu seviyedeydi. Alım fiyatlarının biraz yükselmesini ve masrafları karşılamasını bekliyoruz" görüşünü dile getirdi.



KALKINMA KOOPERATİFİ ŞART

Türkiye'de zeytinin kalbi durumundaki Ayvalık bölgesinde üreticiler olarak bir kalkınma kooperatifi kurmak istediklerini vurgulayan Kantarcı, şunları söyledi: "Lisanslı depoculuk anlamında çalışıyoruz. Ayvalık'ın en büyük özelliği coğrafi tescil almış bir ilçe olmasıdır. Zeytinyağı konusunda coğrafi tescil alan ilk ve tek bölge Ayvalık'tır. Eğer bu kooperatif kurulursa zeytin üreticisi için çok yararlı olacaktır. Üreticimizin kalkınması için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız." Rekolte beklentisinin de bu yıl kuraklıktan dolayı düşük olduğunu ifade eden Selim Kantarcı, "Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit bölgelerinde kuraklıktan dolayı zeytin az. Yağışlardan umutluyuz. Büyük üreticiler kasımdan önce hasata başlamıyor. En kaliteli yağ hava sıcaklığı 10 derecenin altında olduğu zaman elde ediliyor" dedi.

TOLGA TEKİN