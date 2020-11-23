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Mali piyasalarda küresel atak

Kurumsal yapısı güçlü finans sektörünün oluşması için Karekod ile ödeme hizmete girecek, ticarette ortak takas odaları kurulacak. aldıkları ücretleri değiştirecek.

Mali piyasalarda küresel atak
Giriş Tarihi: 23.11.2020

TÜRKİYE, kurumsal yapısı güçlü finans sektörünün oluşması için 2021'de küresel atağa geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı programla, yeni yılda ticarette ortak takas odaları kurulmasından TR Karekod'un ödeme hizmetine girmesi, proje finansman fonundan Merkez Bankası Sayısal Projesi'ne kadar bir dizi güçlü adımlar devreye girecek. Bankalar da makroekonomik hedeflere destek için, uluslararası iyi örnekleri dikkate alarak ücretlerinde revizyona gidecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Merkez Bankası'nın da katkılarıyla reel sektörün finansman ihtiyacına düşük maliyetle cevap veren, finansmanı çeşitli araçlar ve güvenilir kurumlar aracılığıyla geniş yatırımcı tabanına sunan düzenlemelerden bazıları şöyle:

KAZANÇTAN DÜŞÜLECEK
Şirketlerin halka açılmasına destek olan vergisel teşviklere ilişkin yasal düzenleme tamamlanacak. Borsa İstanbul özel pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, belirli orana kadar yatırım yapan şirketlerin dönem kazancından düşülecek.

Bankalar ücretlendirme politikalarında uluslararası iyi örnekleri dikkate alarak gerekli revizyonları yapacak.

İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkânı artacak.

Hedef ülkelerle ortak takas odası kurulmasına yönelik çalışmalar hızlanacak.

Anlık ödeme sisteminin yaygınlaştırılması için TR Karekod ile ödeme akışlarının hizmete girmesi sağlanacak.

KÜÇÜK İŞLETMELER TEŞVİK EDİLECEK
SALGINLA mücadele döneminde temassız bankacılık adı altında yoğun şekilde kullanılan "karekod" uygulamasında yeni bir döneme giriliyor. Nakitsiz ödemeleri her seviyede artıracak karekod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine Merkez Bankası üst sınır getirebilecek. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31 Aralık 2021'e kadar yönetmelikle uyumlu hale getirecek.

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