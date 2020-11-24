Çek ve bonoda yeni sistemi 2021’de hayata geçireceğiz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz." dedi. Türkiye'nin pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Bakan Varank, "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı. 2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı" ifadelerini kullandı.