Düşük faiz konut stoklarını eritti

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük faizli kampanya sayesinde konut stoklarının büyük oranda erimesi inşaat sektörünü hareketlendirdi. Ocak-eylülde yapı ruhsat izni verilen daire sayısı pandemiye rağmen ikiye katladı. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, "Konut satışlarındaki hareketlilik, uzun süredir bekleyen ruhsat sayısında da ciddi bir ivme oluşturdu. Yapı ruhsatları konut satışlarının da üstünde bir artış sergiliyor" derken, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, pandeminin Türkiye'de özellikle gayrimenkul sektörünü teğet geçtiğini söyledi. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik ise "Kirada oturan hanehalkı sayısının fazlalığı, konut başına düşen ortalama hanehalkı sayısı ve deprem konusunda artan bilinç, Türkiye'de ciddi anlamda yeni konut geliştirilmesini gerektiriyor" diye konuştu.