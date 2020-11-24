İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor

Otomotiv sektörünün önde gelen veri ve analiz şirketlerinden Cardata'nın yaptığı araştırmaya göre; 8 marka fiyatlarında yüzde 5 ila yüzde 8 oranında döviz kuru güncellemesi yaptı. Rakamın bu hafta 11-12 markaya ulaşması beklenirken, fiyatlardaki düşüşün üketiciyi harekete geçireceği ve böylece satışların canlanacağı belirtildi.

OTOMERKEZİ.NET CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 1 ve 2 yaşındaki otomobillerde kurun etkisiyle fiyatlarda düşüşün başladığına dikkat çekerek, "Şu anda fiyatlarda artış eğilimi durdu. Panik satışlar sebebiyle fiyatlarda yüzde 6-7 oranında gerileme olduğu görülüyor. Bu arada bazı bayiler de kampanyalar yapacak, sonuçta bu yaş aralığındaki araç fiyatlarında yüzde 10 dolayında düşüş olacak" dedi. Sektör yetkilileri, stabil bir kur düzeyinin otomobil fiyatlarını dengeleyeceğini ifade ederek, "Sıfır araç üretiminin yavaşlayabileceği ve hatta tamamen durabileceği gerçeğini göz önüne almak gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki 1-2 aylık süre hem sıfır hem de ikinci el otomobil alacaklara özel bir fırsat yaratabilecektir" görüşünü dile getirdi.