Pandemide ambalaj sektörü ucusa gecti

Dünya markalarına ambalaj sektörüyle ilgili danışmanlık yapan Conflex Ambalaj'ın sahibi Yunus Semerci, pandemi sürecinde sektörde yaşanan gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi.

ÜÇ KAT SİPARİŞ GELDİ

Maske, mesafe ve temizlik kurallarının en üst seviyeye ulaştığı bir süreçte ambalajlı ürünlere talebin arttığını belirten Semerci, "Mart ayında karşılaştığımız pandemi gerçeğiyle birlikte ambalajlı ürünlerin ve gıdaların önemi görüldü. Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren üreticiler salgın döneminde tüm kapasitelerini kullanarak yeni yatırımlar gerçekleştirdi. Ticaret yapan firmalar cirolarını minimum 2 katına çıkardı" dedi. Ambalaj ürünleri tüketimindeki yoğun artışın bir çok sebebi bulunduğunu belirten Semerci, "Açıkta ürün alımlarının tercih edilmemesi, bariyer özellikli filmler ile el değmeden paketlenmiş ürünlerin öneminin ve evde geçirilen sürenin artması bu sebeplerden bazıları. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte herkes marketlere hücum edince tüm dengeler bozuldu" diye konuştu.

İHRACAT REKORU KIRILDI

Semerci, şunları söyledi: "Marketler, satın almalarını hızlıca organize etmeye çalışırken ambalaj firmaları da herkesin acil ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalıştı. Mart ayındaki şok atlatıldıktan sonra marketlere hizmet veren firmalar minimum üç katı daha sipariş verdiler. Bundaki amaç talebe karşılılık verememe korkusuydu. Bundan dolayı herkes stoğa yöneldi. İç piyasadaki artış ile beraber yurt dışındaki talep de arttı." Avrupa'da üretimin durmasıyla Türkiye'nin ambalaj ihracatında da rekor kırıldığını belirten Semerci, "Ticaret yapan firmalar da aynı şekilde stoklara yüklendi. Ocak ayından itibaren Çin'deki ithalatımızı sıfıra düşürerek Avrupa'dan yaptığımız ithalatı yoğunlaştırdık. Bu gibi krizleri iyi yönetmenin en doğru yollarından biri sektörün içerisinde büyümektir. İlk önce sakin olmamız ve dünyadaki yangını iyi analiz etmemiz gerek. Ekonomideki dalgalanmalar, siyasi krizler, savaşlar ve salgınların maalesef devam edeceğini düşünüyorum. Bunun için krizlerle yaşamayı ve savaşmayı öğrenmeliyiz. Türk toplumunun en büyük özelliklerinden biri olan krize anında uyum sağlama özelliği sayesinde Haziran ayından sonra tüketim de üretim de normale döndü" ifadelerini kullandı.



ÜRÜNÜ SATTIRAN AMBALAJDIR

ÜRÜNÜN satılmasında kalitesi kadar ambalajının da büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Yunus Semerci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ürününüzü istediğiniz kadar güzel ve kaliteli üretin eğer doğru ambalaj ile bunu taçlandırmazsanız tüm emekleriniz boşa gidecektir. Her ürünün kendi içerisinde hassas noktaları vardır. Biz de her ürünün ihtiyacına göre ambalaj üretmek zorundayız. Kişiye göre elbise dikmek gibi de düşünebilirsiniz. Doğru ve sağlıklı ürettiğiniz ürünü tüketiciye anlatmanızın tek yolu ambalajdır. Ürüne yüklenen ambalaj maliyeti çok düşükken markaya verebileceği zarar çok yüksek olabilir. Bilinçsizce yapılan rekabetle riski büyük ama kâr marjı düşük bir sektör haline geldik. Eğitimden başlayıp müşterilerin ve tüketicilerin bilinçlenmesine önem vermeliyiz."