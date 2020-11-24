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Haberler Ekonomi Süper Cuma’da 2 milyar liralık rekor bekleniyor

’da 2 milyar liralık rekor bekleniyor

Süper Cuma’da 2 milyar liralık rekor bekleniyor
Giriş Tarihi: 24.11.2020

YILIN en çok alışverişinin yapıldığı dönem olan Süper Cuma'ya günler kala e-ticaret işletmecilerinden önemli uyarılar geldi. Geçen yıl internet üzerinden 1.4 milyar liralık kartlı ödemenin yapıldığı gün için bu yıl 2 milyar lira rekorunun kırılması beklenirken Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, tüketicilere "Taklit sitelerden uzak durun. Güven Damgası olmasına dikkat edin" çağrısında bulundu.

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