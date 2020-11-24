YILIN en çok alışverişinin yapıldığı dönem olan Süper Cuma'ya günler kala e-ticaret işletmecilerinden önemli uyarılar geldi. Geçen yıl internet üzerinden 1.4 milyar liralık kartlı ödemenin yapıldığı gün için bu yıl 2 milyar lira rekorunun kırılması beklenirken Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, tüketicilere "Taklit sitelerden uzak durun. Güven Damgası olmasına dikkat edin" çağrısında bulundu.
Süper Cuma’da 2 milyar liralık rekor bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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