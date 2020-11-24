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Haberler Ekonomi Türkiye’nin ilk sanal gıda fuarı ‘The Fource’ açıldı

’nin ilk sanal gıda fuarı ‘’ açıldı

Türkiye’nin ilk sanal gıda fuarı ‘The Fource’ açıldı
Giriş Tarihi: 24.11.2020

TÜRKİYE'NİN ilk sanal gıda fuarı olan The Fource, yapılan çevrimiçi törenle kapılarını açtı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) dünya ölçeğinde hayata geçen projesi The Fource, yerli ve yabancı tüm sektör paydaşlarını 23-27 Kasım tarihlerinde dijital platformda bir araya getirecek. Çevrimiçi törene, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep katıldı.

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