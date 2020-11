Ev hanımlığından hırdavatçılığa geçti

Seydikemer'in Karadere Mahallesi'nde bir kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan aldığı kurs ve hibe desteğiyle açtığı hırdavat dükkanını işletiyor. Daha önce ev hanımı olduğunu belirten Zahide Koşar, eşi ve çocuklarının yardımıyla iş hayatını sürdürdüğünü dile getirdi. 2015 yılında gittiği Hibe Destek Programı Girişimcilik Kursu'ndan girişimcilik sertifikası alan Koçer, KOSGEB'in girişimcilere verdiği 30 bin TL destek ile hırdavat dükkanı açtı. Koşar, yaptığı açıklamada, hırdavat dükkanını ilk açtığı zamanlarda hiçbir malzemeyi bilmediğini ancak çevre halkının da yardımı ile zamanla sektörde ilerlediğini söyledi.

'DAHA GÜÇLÜ HİSSETTİM'

Ev hanımı olduğunu ancak çocukları büyüdükten sonra bir iş yapmayı düşündüğünü anlatan Zahide Koşar, "Bir iş yapmaya karar verdikten sonra KOSGEB kurslarına katıldım. KOSGEB kursundan sonra belge aldım ve kendimi daha güçlü hissetmeye başladım, daha emin adımlarla ilerledim ve yapı marketimi açtım. İşletmemiz 5 yıldır devam ediyor. Şu an işlerimiz güzel, Kumluova ve Karadere Mahallesi'nde bulunan çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. İş yerimizi açtığımız ilk günden itibaren desteklerini esirgemediler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bölgede yaşayan insanların yüzde 90'ı çiftçilikle uğraşıyor, ben işyerimi açacağım zaman gözlemlerim doğrultusunda hareket ettim, daha önce mahallemizde böyle bir iş yeri yoktu, insanlara genelde çiftçi malzemeleri ve sera malzemeleri lazımdı. En ufak bir malzeme lazım olduğu zaman 3-4 kilometrelik mesafelere gitmek zorunda kalıyorlardı, günde 3-4 defa o mesafeyi gidip gelen arkadaşlarımız vardı. Bu yüzden ben böyle bir yer açmaya karar verdim ve iyi ki de açmışım diyorum" ifadelerini kullandı.



'KADINLAR KORKMASIN'

İŞLETMEYİ ilk açtığı zaman malzemelerin çoğunu bilmediğini söyleyen Zahide Koşar, "Buraya işletmemize gelen müşteriler, arkadaşlar ve çevredekiler bana yardımcı oldular, o şekilde zamanla her şeyi öğrendim. Şu an ben işyerimde yalnızım ama eşim ve çocuklarım da bana yardım ediyorlar. Kadınlar hiçbir zaman korkmasınlar, çekinmesinler biz kadınlar olarak her işin üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ