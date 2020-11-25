Kadın istihdamına katkı saglayacak proje yükseliyor

İzmir Gaziemir'de dezavantajlı kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen Porta Kafe hızla yükseliyor. Sevgi Mahallesi Nevvar Salih İşgören Caddesi'nde, çelik konstrüksiyon sistemiyle inşa edilen Porta Kafe'de belediye ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Gaziemirlilerin nefes alabilecekleri, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmete erişebilecekleri 400 metrekarelik alan üzerine kurulan Porta Kafe, dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik bir girişimi de içinde barındıracak. Kadın üretim kooperatiflerinde örgütlü kadınların, tesiste kendi kültürlerine ait sofra ürünlerini üretmesi, satışa sunması ve kooperatifçilik yoluyla kazanç elde etmesi sağlanacak. Kafeteryanın yanında kadınların gastronomi eğitimi alacakları Mutfak Sanatları Atölyesi ile kadınların ürettiklerini satabilecekleri "Zeytin Evi" projesi de hayata geçirilecek.