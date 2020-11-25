Zorda kalan esnaftan 4 maddelik talep

İzmirli esnaf sanatkarların deprem şokunu atlatamadan yürürlüğe giren Kovid- 19 tedbirleri ile iyice sarsıldığını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, esnafın sıkıntı yaşadığını belirtti. Tedbirlere saygılı olduklarını belirten Başkan Mutlu, "İşyerleri açılsın demiyorum, zaten kapanan üyelerimiz de sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ama esnaf akşam evine, ailesine nasıl ekmek götürecek? Kredi borcunu, kirasını, ödemelerini nasıl karşılayacak? Esnaf kesimi için acil desteklerin hayata geçirilmesi gerekiyor, esnaf sanatkarlarımızın dayanacak gücü kalmadı" şeklinde konuştu.

ANKARA'YA İLETECEĞİZ

İESOB'nin hem depremden zarar gören hem de pandemi sürecinden etkilenen esnaf sanatkarların durumunu içeren bir rapor hazırladığını kaydeden Mutlu, "Üyelerimizin hak ve menfaatini korumak, onların sesini duyurmak zaten görevim. Sürecin başladığı günden itibaren çaresizlik içinde düşünüp bize müracaat eden esnafın bizden olan isteklerini, beklentilerini gündeme getiriyoruz. Verilerimizi Cumhurbaşkanlığı, Ticaret-Maliye ve İçişleri Bakanlığı makamlarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunacağız. Kaybedecek zamanımız yok" dedi. İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından devletin, Büyükşehir ve diğer belediyelerin, meslek kuruluşlarının ve çeşitli kurumların mağdur vatandaşlara destek verdiğini hatırlatan Mutlu, "Ne var ki işyeri yıkılan, evi veya dükkanı zarar gören ya da malları telef olan kiracı esnafa hiçbir yardım yapılmadı. TESKOMB aracılığıyla 50 bin liraya kadar hibe verileceği açıklandı ancak askıda kaldı. Hiçbir gelişme yok, talimat yok" diye konuştu.

150 BİN AİLE ZORDA

Pandemi tedbirleri nedeniyle pek çok meslek kolunun kepenklerini indirdiğine dikkat çeken Zekeriya Mutlu, "Marttan bu yana işyerini açamayan, açsa bile iş yapamayan üyelerimiz zor durumda. Yeni uygulama ile İzmir ili genelinde 6 bin 926 (kahvehane, çay bahçeleri, oyun salonları vb) işyerinin faaliyetleri durdurulmuş, 25 bin 564 (lokanta, restoran, bakkal, berber, kuaför vb) iş yerinin çalışma saatlerine sınırlama getirilmiş ve 7 bin 713 (servis, kantin, kırtasiye vb.) işyeri dolaylı olarak etkilenmiştir. Yaklaşık 150 bin aile yani 600 bin kişi geçim sıkıntısına düşmüştür. Esnaf ailesinin sağlık, gıda, eğitim ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Kirasını, vergisini, borcunu nasıl ödeyecek?" ifadelerini kullandı.



Acil hayata geçirilmesi istenen öneriler

1- Dükkanı kapalı esnafa nakdi kira desteği verilmeli 2- Kapalı işyerinde su ve elektrik faturalarında 'ortalama' yöntem adil olmadığı için, herhangi bir fatura ibraz edilmemeli 3- Esnaf, SGK yani Bağ-Kur priminden muaf tutulmalı, 2020 yılı gelir vergisinden muaf tutulmalı 4- Bir gelire sahip olamayacağından, her ay evini geçindirebilecek kadar, asgari ücret bedeli karşılıksız yardım verilmeli