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Ayçiçeği yağında gümrük vergisi yüzde 3’e düştü

Ayçiçeği yağında gümrük vergisi yüzde 3’e düştü
Giriş Tarihi: 26.11.2020

KOVİD-19 salgınının halen devam etmesi ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle, ham ayçiçeği yağında gümrük vergisinin hasat öncesi 30 Haziran 2021'e kadar yüzde 3 gümrük vergisi ile 6 euro 100 kilogram/net toplu konut fonu, 1 Temmuz 2021'den itibaren ise yüzde 3 gümrük vergisi ile 28 euro 100 kilogram/net toplu konut fonu olarak uygulanması kararlaştırıldı.

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