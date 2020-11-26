Bankalar kredi faiz oranlarını değiştirdi

Bankalar tarafından duyurulan faiz oranları, kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kredisi çekme düşüncesi olanlara çeşitli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlar sunuyor. Alınan son faiz kararlarının ardından, çok sayıda banka da faizlerinde değişikliğe gitti.

ARTIŞA GİTTİLER

Oranları güncelleyen bankalar, internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Ziraat Bankası Tüketici Kredisi faiz oranını 1,57'ye, Taşıt Kredisi faiz oranını 1,55'e, Konut Kredisi faiz oranını ise 1,45 yaptı. Halkbank ise Tüketici Kredisi faiz oranını 1,47'ye, Taşıt Kredisi faiz oranını 1,54'e, Konut Kredisi faiz oranını da 1,15 yaptı. Akbank'ta Tüketici Kredisi faiz oranları 1,65, Taşıt Kredisi faiz oranları 1,33, Konut Kredisi faiz oranları da 1,25 olurken, İş Bankası ise Tüketici Kredisi faiz oranlarını 1,40'a, Taşıt Kredisi faiz oranlarını 1,50'ye, Konut Kredisi faiz oranlarını da 1,35'e yükseltti.