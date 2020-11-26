Çiftçi TARSİM ile güvende olacak

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2021 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, TARSİM tarafından teminata dahil edilecek.



ARTIK TEMİNAT ALTINDA

Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları da teminat altına alınacak. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlığa karşı teminat altına alınacak. Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.



ÇAY ÜRETİCİLERİNE FARK ÖDEMESİ VAR

RESMİ Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ kapsamında ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği, kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi. Fark ödemesi desteği, Ziraat bankası tarafından, ÇAYKUR aracılığıyla üreticilere verilecek.



25 OVAYA KORUMA

BAZI ovaların, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının olduğu bazı ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi. Karar gereği, Batman, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'den toplam 25 ova büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.