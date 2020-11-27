Depreme karşı yeni evler tercih edilmeli

TÜRKİYE'DE Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Konut satışlarında yine İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Haziran'dan itibaren hükümetin teşvikleri ve gayrimenkul firmalarının kampanyalarıyla ivme gösteren konut satışlarının son dönemde konut faizlerinin %1'in üzerine çıkmasıyla bir düşüş gösterdiğini söyledi. Büyük bir düşüşten söz edilemeyeceğini ifade eden Elmas, "Talep hala var. Tarihsel ortalamalara göre belli bir seviyeyi koruduğu anlaşılıyor" dedi. Toplam konut satışları içinde birinci el konut satışının payının yüzde 30,9 olduğunu dile getiren Elmas, "Bu oranın daha da artmasını umut ediyoruz. Çünkü deprem denilen bir gerçekle yaşıyoruz. İnsanlarımız deprem gerçeğini unutuyor ve ikinci el binalardan ev sahibi olmayı tercih ediyor" dedi.



ALIM İŞTAHI SÜRÜYOR



"ELBETTE her vatandaşımız ev alırken bütçesine göre hareket etmeli ancak bizim önerimiz ciddi bir ön araştırma yapmaları, birinci el konutları tercih etmeleri" diyen Elmas, "Özellikle İstanbul'da büyük bir depremin beklendiği konusunda bilim insanları hemfikir. Buna karşılık rakamlara baktığımızda İstanbul'da satılan toplam konutların yüzde 71,3'lük kısmı ikinci el. Beklenen büyük İstanbul depremini düşününce bu rakam tam tersi olmalı" dedi. Altan Elmas, Ekim ayında konut satış rakamlarında düşüş görülse de, Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 280 bin 852 konutun satıldığını da hatırlattı. Elmas, "Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir farkla denk geliyor. Aylık bazda düşüşe rağmen büyük tabloya baktığımızda vatandaşlarımızda alım iştahının devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu. Elmas, Ekim ayında Türkiye'de sıfır konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 azalarak 36 bin 976 olduğunu da sözlerine ekledi.