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Haberler Ekonomi THY’den yeni kampanya! Yüzde 20 indirimli...

’den yeni kampanya! Yüzde 20 indirimli...

Türk Hava Yolları () aileleri ile birlikte yurt içinde seyahat edecek yolcuları başlattığı yeni kampanya ile yüzde 20 indirimli uçuracak.

THY’den yeni kampanya! Yüzde 20 indirimli...

27.11.2020, 16:30

Türk Hava Yolları (THY) aileleri ile birlikte yurt içinde seyahat edecek yolcuları başlattığı yeni kampanya ile yüzde 20 indirimli uçuracak.

Kampanya kapsamında 4 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacak biletlemelerde aileler 27 Kasım 2020- 6 Mayıs 2021 arasında yapacakları seyahatlerde yüzde 20 indirimli uçacak. Yurt içi tek yön 'Economy Class' uçuşlarda geçerli kampanya indirimi aynı rezervasyon numarası altında en az 3 en fazla 9 yolcu bulunması durumunda uygulanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hopa'ya yapılacak uçuşların kapsam dışında olduğu kampanyada çağrı merkezi, satış ofisi ve yetkili acentelerden alınacak biletlerde aile indiriminden faydalanılacak.
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