Ticarette ‘yerel kart’ mesaisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli paralarla ticarete hız verilmesi çağrısı yapmasının ardından Merkez Bankası Türkiye'nin finansal ve ticari ilişkileri yoğun ülkelerle ödeme sistemlerini güçlendirmek, yerel kredi kartlarının kullanımını sağlamak için kolları sıvadı. Türk firmaların Çin Yuanı reeskont kredisi kullanımına benzer uygulamalar ticari ilişkilerin yoğun olduğu ülkelere yayılacak. Ticareti hızlandırmak için ortak takas odası kurulacak.



KREDİLERE ÇİN MODELİ

Başkan Erdoğan'ın imzaladığı yıllık planda uluslararası ticarette kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemlerinin geliştirilmesi için yürütülecek çalışmalara yer verildi. Buna göre ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkânları artıracak. Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamındaki uygulamalar Türkiye ile finansal, ticari ilişkilerin yoğun olduğu ülkelere yayılacak. Merkez Bankası ve Ticaret Bakanlığı'nın birlikte yürüteceği çalışma kapsamında, bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda yerel para cinsi işlemlere başlanacak. Yerel kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin yerel para cinsinden gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bankalar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesini teminen hayata geçirilen önlemlerin diğer önde gelen ülkeler ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.



MB DİJİTAL PARASI DA HAYATA GEÇİRİLİYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Bankası ve TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya girecek. Merkez Bankası Sayısal Parası projesinin konumlanmasına yönelik karar alınacak.



SWAP İSLEMLERİNDE LİMİT ARTISINA GİDİLDİ

MERKEZ Bankası, döviz karşılığı TL swap işlemlerinde limit artışına gitti. Bankalara gönderilen talimatla "Döviz Karşılığı TL swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak T toplam swap pozisyonu miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olacak" şekilde düzenlendi. Bu limit en son 22 Mayıs'ta yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

Hazal ATEŞ