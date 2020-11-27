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Türk vatandaşlığı almak yabancılara cazip geliyor

Türk vatandaşlığı almak yabancılara cazip geliyor
Giriş Tarihi: 27.11.2020

Türkiye, yabancı gayrimenkul yatırımlarının güvenli limanı olmaya devam ediyor. Yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine artış gösterirken, hali hazırda yatırım yapan yabancılar da Türkiye yatırımlarına yenilerini ekliyor. Pandemi süreci, gayrimenkul sektörüne yabancı yatırımcıların ilgisini değiştirmedi. Arap yatırımcılar başta olmak üzere birçok coğrafyadan kişiler Türk vatandaşlığı elde etmek veya iyi bir yatırım yapmak için hükümetlerinin kendilerine aksi yönde uyarı yapmalarına rağmen Türkiye'ye yatırımlarına ara vermiyor.

GİRİŞİM MEYVELERİNİ VERİYOR
Türkiye'de 15 markalı konutun proje danışmanlığını yapan Temeltaş Proje Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş, "Türkiye, son yıllarda yabancı gayrimenkul yatırımcılarının ilgisinin çok yüksek olduğu bir ülke olarak hepimizi heyecanlandırıyor. Türkiye bölge ülkeleri arasında ekonomik gelişme açısından kendinden söz ettirmeyi başarırken, tarihi ve güncel kültürel değerleriyle ilgi odağı olmaya da devam ediyor" dedi. Türkiye'ye yatırım yaparak ülke vatandaşı olmak için başlatılan girişimlerin meyvelerini verdiğini belirten Temeltaş, "Körfez ülkeleri başta olmak üzere son yıllarda çok daha farklı ülkelerden gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırımlarından vazgeçmeyi düşünmedikleri, tersine ülkede yatırımlarını daha da artırdıklarını söyleyebilirim" dedi.

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