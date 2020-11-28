İzmir’de kiralık ev kalmadı

İZMİR'DEKİ yıkıcı depremin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerini değiştirmek istiyor. Yaklaşık 4 bin 500 konutun ağır hasarlı olduğu kentte kiralık daire bulmak da zorlaştı. Daha güvenli evlerde yaşamak isteyenler ise, günlerce ev aradıktan sonra merkeze uzak yerlere taşınmayı göze alıyor. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, hasarsız da olsa yüksek katlı apartmanlarda yaşayanların evlerini değiştirmek istediğini söyledi. İzmir'de ciddi anlamda ev karmaşası yaşandığını anlatan Güleroğlu, "Herkesin aynı anda ev aramaya başladığı andan itibaren, fiyatlar yükseldi" dedi. Bazı ev sahiplerinin de durumu fırsat bilerek deprem sigorta bedelini de kiracıya ödettirmeye çalıştığını öne süren Bayram Ünlü de şöyle konuştu: "Elektrik, su aboneliğini alabilmem için 'deprem sigortasını da sen yaptıracaksın' diyen ev sahipleriyle karşılaştım. Kabul etmeyince, 'işine gelirse' dediler."