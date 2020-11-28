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Haberler Ekonomi Koçarlı TOKİ’ye kavuşuyor

Koçarlı ’ye kavuşuyor

Koçarlı TOKİ’ye kavuşuyor
Giriş Tarihi: 28.11.2020

KOÇARLI Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, ilçedeki dar gelirli vatandaşların 2021 yılında TOKİ ile buluşacağını söyledi. Başkan Kaplan, Ankara'da TOKİ Daire Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ve TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar ile bir araya geldi. Koçarlı'ya yapılacak konutların görüşüldüğü ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Kaplan, "TOKİ yetkililerinden 2'nci 100 bin Toplu Konut Projesi kapsamında söz aldık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İHSAN KARATAŞ

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