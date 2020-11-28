Reform görüşmelerinin ilki TÜSİAD ile başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform görüşmeleri kapsamında ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) yönetim kurulu ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Elvan, "Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz" dedi. İş dünyası ile yapılacak görüşmelerin ilki Dolmabahçe'de başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın da katıldığı toplantıda ekonomi ve hukukta yapılacak reformlar masaya yatırıldı. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de toplantı çıkışında, "İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.