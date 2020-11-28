  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Reform görüşmelerinin ilki TÜSİAD ile başladı

Reform görüşmelerinin ilki ile başladı

Reform görüşmelerinin ilki TÜSİAD ile başladı
Giriş Tarihi: 28.11.2020

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform görüşmeleri kapsamında ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) yönetim kurulu ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Elvan, "Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz" dedi. İş dünyası ile yapılacak görüşmelerin ilki Dolmabahçe'de başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın da katıldığı toplantıda ekonomi ve hukukta yapılacak reformlar masaya yatırıldı. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de toplantı çıkışında, "İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Reform görüşmelerinin ilki TÜSİAD ile başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA