Rüzgar enerjisinde yeni rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminde 25 Kasım'da yeniden rekor kırıldığını söyledi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.