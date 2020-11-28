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Haberler Ekonomi Rüzgar enerjisinde yeni rekor

Rüzgar enerjisinde yeni rekor

Rüzgar enerjisinde yeni rekor
Giriş Tarihi: 28.11.2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminde 25 Kasım'da yeniden rekor kırıldığını söyledi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

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