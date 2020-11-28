Vergi borcu olan bu fırsatı kaçırmasın

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren yapılandırma yasası, vergi borcu olanlara da büyük fırsat sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu örneklerle anlattı. Devlet, 90 bin liralık gelir vergisi beyannamesini yatırılmadığı için cezalarıyla 251 bin liraya ulaşan borcun 160 bin lirasını siliyor. Ekim 2019'da 80 bin liralık KDV borcu çıkarılıp da uzlaşma talebinde bulunan vatandaşın yasanın yürürlük tarihi itibariyle cezalarıyla 103 bin lira 180 lira ödeme yapması gerekiyor. Yapılandırmaya başvurması durumunda devlet 42 bin 230 liralık gecikme faizi, özel usulsüzlük cezası, vergi ziyaı cezasını almayacak. Mayıs 2020'de 1228 lira trafik cezasının 429 lira tutarından faizinin tahsilinden vazgeçilecek.

İNTERNETTEN BAŞVURU İMKANI

Vergi yapılandırmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tebliği önceki gün yürürlüğe girdi, ilk ödemeler 1 Şubat'ta başlıyor. Yasaya göre 31 Ağustos tarihinden önceki vergi borçları yapılandırılabilecek. Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Beyanname verme süresinin son günü Eylül ayına denk gelenler kapsam dışında bulunuyor. Kredi kartıyla yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı tebliğiyle de, gümrük vergilerinde yapılandırmanın ayrıntılarını netleştirildi. Gümrük borçları için de 31 Aralık'a kadar başvurulması gerekiyor.

Hazal ATEŞ