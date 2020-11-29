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Haberler Ekonomi 386 bin dezavantajlı öğrenciye destek

386 bin dezavantajlı öğrenciye destek

386 bin dezavantajlı öğrenciye destek
Giriş Tarihi: 29.11.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan 386 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye destek sağladıklarını belirtti. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen "Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi" ile Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) alan lise çağındaki eğitim desteğine ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının, okul eğitimine katılımlarını arttırmayı ve eğitime devam etmelerini amaçladıklarını söyledi.

YÜZDE 50'DEN FAZLASI KIZ
Projeyi 2019 yılında hayata geçirdiklerini anımsatan Selçuk, "Projeyi, 360 bin lise öğrencisinin kırtasiye masraflarını karşılayabilmesi hedefiyle başlatmıştık. Şu anda desteğimizin ulaştığı öğrenci sayısı 386 bini aştı. Bu öğrencilerin yüzde 50'sinden fazlasını kız öğrenciler oluşturdu. Projemiz sayesinde yardım alan öğrencilerimiz lise eğitimlerine devam etti" dedi.

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