Akhisar Worldfood klasiğini bozmadı

Gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye'nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olan WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, bu sene 28. kez İstanbul'da açıldı. Akhisar Belediyesi, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Akhisar Ticaret Borsası'nın ve Akhisarlı 9 firmanın yerini aldıkları fuar, 15 milyon zeytin ağacına sahip Akhisar'ın zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere, salça, kuru domates, közlenmiş ve konserve gıda ürünleri gibi ilçenin öne çıkan gıda ürünlerinin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu "Akhisar'ımızın lezzetlerini tanıtmaya, dünya pazarında marka haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu da, "45 ülkeden gelen katılımcılarla ülkemizde düzenlenen en büyük gıda fuarında Akhisar'ımızı temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ise, "Fuarların, firmalarımızın satışında ne kadar büyük öneme sahip olduklarını biliyoruz" ifadesini kullandı.

TOLGA TEKİN