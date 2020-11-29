Çin’e ihracat hedefimiz 6 milyar dolar

Türk iş dünyası Kovid-19 süreci sonrası Çin ile ilişkileri güçlendirmek için çalışmalara başladı. Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, "Çin'e yapılan ihracatın doğru bir çalışma ile çok kısa sürede 2 katına, yani 6 milyar dolara çıkması hayal değil" dedi. Beşer, haziran ayında Çin ve Türk iş insanlarını biraraya getirecekleri bir organizasyon planı içinde olduklarını belirterek, "Çin ile beraber demir İpek Yolu güzergahındaki bütün ülkeleri de kapsayacak şekilde iş adamlarımızı bir organizasyonla buluşturacağız" diye konuştu.

HER BÖLGEDEN ÜRÜN

Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmini değerlendiren Beşer, "Yaklaşık 18,5 milyar dolar ithalatımız, 3 milyar dolar ihracatımız var. Ama Çin çok büyük bir pazar. Bu pazara ciddi manada çalışarak, özellikle Kovid-19 sonrası yeni dönemde Türkiye'deki ihracatçı ve üreticilerin girebileceği; doğru bağlantılar yaptıkları taktirde de uzun ve sürdürülebilir bir ticaret ağının oluşabileceği bir ülke. Madenden gıdaya, çeşitli süt ve süt ürünler, su ve su ürünleri, kanatlı hayvan ve ürünleri, yaş meyve sebze gibi Türkiye'nin her bölgesinden Çine ihraç edilebilecek ürünlerimiz var" şeklinde konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK