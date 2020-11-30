Gözler asgari ücrette: İlk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak

Milyonların beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantıyı 4 Aralık'ta yapacak. Pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak.



Asgari ücret 2019'da yüzde 26.1, 2020'de yüzde 15 artırıldı. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira. Eğer YEP'teki 2021'e ilişkin yüzde 8'lik enflasyon hedefine göre artırılırsa net asgari ücret 2 bin 510 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük enflasyon tahminine göre artış yapılırsa da net ücret 2 bin 542 lira olacak.



NELERİ ETKİLEYECEK?

- Asgari ücretlinin maaşı

- Asgari ücretlinin tazminatı

- Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

- Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

- İşsizlik maaşı

- Doğum ve askerlik borçlanması

- Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri.