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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu

Hazine ve : Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu

Hazine ve , bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7'lik büyümeye ilişkin, "Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu

30.11.2020, 17:32

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7'lik büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 6,7'lik artış kaydettiğini belirten Elvan, "Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elvan, üretim ve teknoloji altyapılarını yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacaklarına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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