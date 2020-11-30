Pandeminin kazananları

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ekonominin dinamiklerini de değiştirdi. Pandemi döneminin kazananları, bağışıklık güçlendiren ve sosyal izolasyonu sağlayan ürünler oldu.

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Korona virüs, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar propolis ve kış çayına yönelirken, kendini izole etmek isteyen vatandaşlar ise karavana talep göstermeye başladı. Korona virüste vaka sayısının son dönemde yükselişe geçmesi, ayrıca mevsimsel olarak grip ve soğuk algınlıklarının artması vatandaşları bağışıklık sistemini güçlendirmek için ürün arayışına yöneltti. SATIŞLAR ARTTI

Arıların; bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de bu dönem satışları arttı. Toz, kapsül ve sıvı halde satılan propolis, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Fiyatı ise ölçüsü ve türüne göre 10 ila 100 lira arasında değişebiliyor.