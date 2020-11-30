Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı üçüncü çeyreğinde. geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.7 büyüdü. ürkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu dönemde;



- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41.1,

- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15.0,

- sanayi yüzde 8.0,

- inşaat yüzde 6.4,

- tarım yüzde 6.2,

- diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6.0,

- gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.8,

- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4,

- hizmetler yüzde 0.8 büyürken,

- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4.5 daraldı.