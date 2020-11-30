Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 4 Aralık'ta yapılıyor" dedi.



"KASIM AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 4 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILACAK"

Ödemelerin banka hesaplarına yatırıIacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak." açıklamasını yaptı.