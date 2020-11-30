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Haberler Ekonomi Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Son dakika: ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve , Kasım ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

30.11.2020, 11:11

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 4 Aralık'ta yapılıyor" dedi.

"KASIM AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 4 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILACAK"
Ödemelerin banka hesaplarına yatırıIacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak." açıklamasını yaptı.

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