Bakan açıkladı: Su ürünleri üretimimiz yüzde 511 arttı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği'nin, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiği belirtildi. Tebliğ ile yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararla su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere verilecek desteğe ilişkin usul ve esasların belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri üretiminde tür çeşitliliğini ve üretim miktarını artırmak amacıyla avcılık ve yetiştiriciliğe destek verdiklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "Bugün yayımlanan tebliğle alabalık üretimine 0,75 TL/kilo, yeni türler, kapalı sistem ve kilogram üstü alabalık üretimine 1,50 TL/kilo, midye üretiminde 0,10 TL/kilo, toprak havuzlarda balık üretiminde 1,00 TL/kilo, sazan balığı üretiminde 0,50 TL/kilo destekleme yapılacak. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, en geç 25 Aralık 2020 mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor" dedi.

'SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 373 BİN TONA YÜKSELDİ'

Pakdemirli, su ürünleri sektörüne 2003 yılından bu yana toplam 1 milyar 350 milyon lira destek verdiklerini ifade ederek, "Bu destekle yetiştiricilik tesisi sayısı yüzde 70 artışla 2 bin 127'ye, üretim miktarı da yüzde 511 artarak, 373 bin tona yükseldi" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar doların üzerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini de belirtti.