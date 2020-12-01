Ege’yi verilen desteklerle daha da güçlendiriyoruz

EGE Ekonomik Forumu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormancılıkta daha çok yatırımı Ege illerine sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Bu yıl 4.'sü ve online olarak ilk kez düzenlenen forumun, Ege illeri ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını belirten Pakdemirli, "Ege illerinin, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinde önemli bir yeri var. Tarla üretiminin yüzde 11'i, sebze üretiminin yüzde 24'ü, meyve üretiminin ise yüzde 22'si Ege illerimizde yapılıyor. Ege illerimizin bu potansiyelini, sağladığımız desteklerle daha da güçlendiriyoruz. Son 18 yılda 48 milyar lira destek ödedik. Kırsal kalkınmada 5 bin 633 projeye 1,8 milyar lira hibe sağlandı" dedi.