Ekim ayında ihracat yüzde 5,6 artış gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara, ithalat da yüzde 8,4 artışla 19 milyar 703 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 yükselerek 2 milyar 374 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2019'da yüzde 90,3 iken geçen ay yüzde 88'e geriledi. Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 6,3, ithalat yüzde 16,2 arttı. Almanya ihracatta da ithalatta da ilk sırada yer aldı.