Hazine’ye 1800 eleman alınacak

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı almak için sınav açtı. Bakanlığın internet sitesinden verilen bilgiye göre personel istihdamı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Defterdarlık Uzmanlığı için yazılı sınavı, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. 300 defterdarlık uzman yardımcısı ise yazılı sınavla alınacak. Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021 tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce duyurulacak.