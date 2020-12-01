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Haberler Ekonomi Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme

Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme

Mesai saatleri değişti mi? Yeni koronavirüs genelgesi kapsamında gelen kısıtlamalarla birlikte mesai saatleri ile ilgili de düzenleme yapıldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 10.00- 16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi. Peki, yeni mesai saatleri ne zaman uygulanacak? İşte kamu çalışanları için uygulanacak olan yeni mesai saatleri ile ilgili detaylar.

Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme

AA

01.12.2020, 09:18

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

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