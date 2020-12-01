Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden mandalina, bu yıl rekolte ve fiyatıyla üreticiyi memnun etti. İl genelinde bu yıl rekoltede yüzde 50'lik artış yaşanırken, kilosunun toptan fiyatı 1 lira 75 kuruşa kadar çıktı. Üretici Mustafa Demirkat, "Geçen yıl kilosu 50 kuruştu. Son 10 yılın en iyi sezonunu yaşıyoruz" dedi.
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Mandalinada son yılların en iyi sezonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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