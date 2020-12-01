  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Mandalinada son yılların en iyi sezonu

Mandalinada son yılların en iyi sezonu

Mandalinada son yılların en iyi sezonu
Giriş Tarihi: 1.12.2020

Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden mandalina, bu yıl rekolte ve fiyatıyla üreticiyi memnun etti. İl genelinde bu yıl rekoltede yüzde 50'lik artış yaşanırken, kilosunun toptan fiyatı 1 lira 75 kuruşa kadar çıktı. Üretici Mustafa Demirkat, "Geçen yıl kilosu 50 kuruştu. Son 10 yılın en iyi sezonunu yaşıyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mandalinada son yılların en iyi sezonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA