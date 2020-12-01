Mandalinada son yılların en iyi sezonu

Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden mandalina, bu yıl rekolte ve fiyatıyla üreticiyi memnun etti. İl genelinde bu yıl rekoltede yüzde 50'lik artış yaşanırken, kilosunun toptan fiyatı 1 lira 75 kuruşa kadar çıktı. Üretici Mustafa Demirkat, "Geçen yıl kilosu 50 kuruştu. Son 10 yılın en iyi sezonunu yaşıyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE