Medikal tekstil ihracatı 1 milyar dolar sınırını astı

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde önemi artan medikal ürünlerde Türkiye'nin ihracatı milyar dolar sınırını aştı. Türk tekstilcisinin sürece hızlı uyumu ve kapasite artırımıyla ihracat 2020'in 10 ayında 1 milyar 83 milyon dolara yükseldi. Türkiye'den 167 ülkeye yapılan medikal tekstil ihracatında ilk sırada 165 milyon dolarla Almanya yer aldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Aylık ortalama 100 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Piyasa artık oturdu" dedi. Maske üretimi yapan firmanın Satış Direktörü Oktay Gencay ise 30 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.