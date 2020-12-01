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Haberler Ekonomi THY'den açıklama geldi! İşte seyahat şartları

'den açıklama geldi! İşte seyahat şartları

'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanlar uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilir." denildi.

THY'den açıklama geldi! İşte seyahat şartları

01.12.2020, 08:49

Türk Hava Yolları (THY), sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanların uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebileceğini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.

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