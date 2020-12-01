Türkiye, yatırımcıları çekmede güçlü bir konuma yerleşecek

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, "Bol likidite ortamında Ortodoks politikalara dönüş ile birlikte daha istikrarlı bir Türk lirası, Türkiye'yi yatırımcıları çekmek konusunda güçlü bir konuma yerleştirecektir" dedi. Kelly, ekonomi yönetimdeki yeni görevlendirmeleri değerlendirirken, değişikliklerin doğru yönde atılmış bir adımı temsil ettiğini söyledi. Naci Ağbal'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı, Lütfi Elvan'ın ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Kelly, "Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz" diye konuştu.