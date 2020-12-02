396 KOBİ’ye 158 milyonluk destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "396 KOBİ'mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62,5 milyon lirası geri ödemesiz." dedi. Bakan Varank, yazılı açıklamasında, KOSGEB'in KOBİ- GEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nın "İmalat Sanayisinde Dijitalleşme" başlıklı çağrı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Varank, sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ'lerde farkındalık oluştuğuna ve bu sene daha nitelikli başvurular geldiğine dikkati çekerek, "Toplamda başvuru yapan 1090 proje, iki ayrı aşamada değerlendirildi. 396 KOBİ'mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62,5 milyon lirası geri ödemesiz." değerlendirmesinde bulundu. Varank, "Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmak istiyoruz. Sanayide dijitalleşme konusunda önümüzdeki yıllarda da KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek alabiliyor.



DOĞALGAZDA FİYAT TARİFESİ DEĞİŞMEDİ

DOĞALGAZDA aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.