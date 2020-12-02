Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yeniden alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Selçuk, başvuruların 'https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu' adresinden yapılabileceğini bildirdi.
Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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