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Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

02.12.2020, 17:17

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yeniden alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Selçuk, başvuruların 'https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu' adresinden yapılabileceğini bildirdi.

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