Her balon balığı kuyruğuna 5 lira

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldıklarını belirterek, "Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak" ifadesini kullandı. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, istilacı yabancı türlerle mücadele kapsamında balıkçılara 5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını aktararak, ekosistemleri korumak ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla su ürünleri desteklemelerinde yeni düzenlemelere gidildiğine işaret etti.

EGE VE AKDENİZ'DE

BU kapsamda istilacı yabancı bir tür olan balon balığının (Lagocephalus sceleratus), sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına verdiği zarar nedeniyle avlanmasının destekleneceğini belirten Pakdemirli, "Çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri ile yapılan balon balığı avcılığını destekleyeceğiz. Kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapacağız" dedi. Bakan Pakdemirli, destekleme kararının özellikle bahar aylarından önce çıkarılarak, balon balıklarının çoğalma dönemindeki potansiyelinin düşürülmesini sağlayacak şekilde planlama yaptıklarını da vurguladı. Pakdemirli, balıkçıların destekleme başvurularını Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine yapabileceğini bildirdi.



ÖDEMELERİ ZİRAAT BANKASI ÜSTLENDİ

ÜLKEMİZDEKİ denizlere ait olmayan Kızıldeniz üzerinden giriş yapan, istilacı ve diğer balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için hazırlanan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Akdeniz ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara destekleme ödemesi yapılacak. Avlanan balon balıkları öldürülecek. Buna göre 31/12/2020 tarihine kadar 1 milyon balon balığı kuyruğu için balıkçılar prim alacak. Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak. Balıklar koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak. Destek ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Adem ÜLKER