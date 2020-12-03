Lider firmalar gelecekte değişimi dizayn edecek

EGE Ekonomik Forum kapsamında düzenlenen "Dijitalleşme ve bütünsel dönüşüm" paneline katılan Philip Morris/ Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Kovid-19 salgını ile zorunlu olarak yaşanan dönüşüme, yıllar önce başladıklarını, değişimi takip eden değil değişimi sürükleyen bir şirket olduklarını söyledi. Genel Müdür Diren, "Bizim vizyonumuz bir krizi beklemeksizin, geleceği hayal ederek bu değişime liderlik etmek. Çünkü, bugün değişime liderlik eden firmalar, girişimciler, hatta ülkeler, yarın dizayn edilirken baş rolde olacaklar" dedi. Sahip oldukları bu vizyon ile Türkiye'deki 150 bin bakkalı dijitalleştirdiklerini ifade eden Diren şunları söyledi: "BİR günde yaklaşık 50 bin bakkalımız dijital platformumuzda etkileşim halinde. Fabrikamız PHILSA'da da veri odaklı bir dönüşüm devam ediyor. Fabrikamızda makineler arası internet ve yapay zeka teknolojileri sayesinde hızlı ve kaliteli veri toplayarak üretimde etkinliği artırıyoruz. Bu etkinlik ihracat hedeflerinin farklı ülkelerdeki Philip Morris fabrikalarından PHILSA'ya kaymasını, böylelikle hem fabrikamızın rekabetçi gücünü hem de ihracat kapasitemizi artırmamızı sağlayacak."