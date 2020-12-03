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Haberler Ekonomi Otomotiv pazarı yüzde 72 büyüdü

pazarı yüzde 72 büyüdü

Otomotiv pazarı yüzde 72 büyüdü
Giriş Tarihi: 3.12.2020

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD) raporuna göre 2020 yılı kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

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