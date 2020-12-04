İŞKUR sayesinde hayaline kavuştu

AYDIN'DA İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle hayvancılığa başlayarak kendi işini kuran Bilal Tunçbilek, kısa sürede hayvan sayısını 28'e çıkartarak girişimciliğiyle takdir topladı. Köşk'te yaşayan engelli Bilal Tunçbilek, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere verdiği hibe desteğinden faydalanarak, kendi işini kurdu.

ZAMANLA SAYI ARTTI

HAZIRLADIĞI proje ile İŞKUR'dan almaya hak kazandığı hibe ile 22 koyun ve 1 koç alan Tunçbilek, hayvancılığa başladı.

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Tunçbilek'i evinde ziyaret etti. Terzi'ye yaptığı hayvancılıkla ile ilgili bilgi veren Tunçbilek, işlerinin iyi gittiğini belirterek, "Beslediğim hayvanlar zamanla çoğaldı. Şu anda toplam 28 hayvanım var" dedi. Çevresindeki engelli ve eski hükümlüleri, hibe desteği alarak kendi işlerini kurmaları için İŞKUR'a yönlendirdiğini belirten Tunçbilek, kendisine verdiği destek için de İl Müdürü Terzi ve ekibine teşekkür etti. Tunçbilek'e iş hayatında başarılar dileyen Terzi de, engelli ve eski hükümlüleri İŞKUR İl Müdürlüğü ve hizmet merkezlerine beklediklerini ifade etti.

İHSAN KARATAŞ